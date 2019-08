Matthias Schwab et Mike Lorenzo-Vera partagent la tête du classement de l’Omega European Masters de Crans-Montana après la première journée du tournoi valaisan. Les deux hommes ont en effet rendu une carte de 63 (-7), vierge de tout bogey (7 birdies pour l’Autrichien, 5 birdies et 1 eagle pour le Français).

La superstar nord-irlandaise Rory McIlroy a quant à elle dû se contenter d’un score de 67 (-3). Dans le coup malgré la fatigue liée à son dernier week-end (finale du circuit US remportée à Atlanta) et au voyage, le No 2 mondial n’a pas capitalisé autant qu’il espérait, ratant quatre putts de deux mètres ou moins.

«Les greens sont complètement différents de ceux que j’ai connus ces dernières semaines aux États-Unis. J’ai eu de la peine à lire les pentes et à trouver le bon feeling. A moi de parvenir à m’adapter pour les trois prochains jours», a déclaré le quadruple vainqueur en Grand Chelem, globalement satisfait de son entrée en matière. Parmi les autres favoris, Sergio Garcia (-4) et Tommy Fleetwood (-5) sont également aux avants-postes, alors que le double tenant du titre Matthew Fitzpatrick a passé une journée plus compliquée (-1).

Côté suisse, les deux meilleurs performances ont été réalisées par Raphaël de Sousa et Mathias Eggenberger. Le Genevois et le Saint-Gallois ont rendu une carte de 70 (par), qui les laisse au contact dans l’optique d’une qualification pour le week-end. Au rythme où le tournoi est parti, le cut du vendredi soir pourrait se situer à -1, comme l’an dernier.