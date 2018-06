Le Finlandais Anssi Salmela a signé un contrat d'une année avec le HC Bienne, demi-finaliste de la dernière saison de National League. Le défenseur de 33 ans, également reconnu pour ses aptitudes offensives, est le quatrième étranger de l'effectif du club seelandais.

Tervetuola Bieliin Anssi! Der finnische Verteidiger Anssi Salmela unterschreibt beim EHCB einen Vertrag bis 2019. #EHCB pic.twitter.com/d2TGOxTIQ3 — EHC Biel-Bienne (@ehcbiel) 5 juin 2018

Salmela compte 112 matches de NHL, avec New Jersey et Atlanta. Lors de l'exercice 2017/18, le Finlandais aux six championnats du monde (le dernier en 2016) défendait les couleurs du Dinamo Riga, en KHL, et a terminé avec un bilan de 5 buts et 12 passes décisives en 33 rencontres.

«Anssi, avec son expérience et sa polyvalence, va être une pièce importante de notre défense», pense le directeur sportif de Bienne Martin Steinegger au sujet du champion du monde 2011. (ats/nxp)