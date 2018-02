Manchester United a obtenu chez le FC Séville le match nul (0-0) qu'il était venu chercher, en 8e de finale aller de la Ligue des champions. Les Andalous, dominateurs, ont manqué de qualité dans leurs derniers gestes.

Il n'y avait sans doute rien à attendre d'autre d'un club - ManU - habitué à procéder de la sorte à l'extérieur en Coupe d'Europe depuis deux décennies et qui est dirigé par un manager - José Mourinho - allergique de nature à la prise de risque. Un parti pris qu'il ne s'agit pas ici de juger, les palmarès des Red Devils et du Special One parlent d'eux-mêmes.

Un spectacle? Quel spectacle?

Mais, évidemment, pour qui espérait assister à un peu de spectacle, ce Séville - Manchester United a forcément été décevant. Les Andalous ont pourtant essayé, prenant les choses en main dès le coup d'envoi et cherchant, avec leurs armes, à percer la muraille anglaise. Et ce n'est pas de la faute des Mancuniens si le FC Séville manque justement d'armes performantes dans la zone de vérité.

Les Espagnols auraient probablement obtenu un bien meilleur résultat s'ils avaient pu compter sur un grand buteur, ce que Luis Muriel, aligné à la pointe de l'attaque, n'est pas. Le Colombien aurait d'ailleurs dû ouvrir le score quelques secondes avant la pause, sur une tête qui a certes permis à David De Gea de montrer qu'il était capable de réflexes prodigieux, mais une tête aussi que le Colombien, seul à trois mètres des buts, a placé exactement là où il ne fallait pas.

Mourinho satisfait

Les Sévillans ont poussé, ils ont eu plusieurs occasions (souvent annihilées par De Gea), ils n'ont pratiquement pas été inquiétés par ManU mais, au final, ils aborderont le match retour, dans trois semaines, avec le fardeau de ne pas avoir fait la différence à Sanchez-Pizjuan.

Comme l'esthétisme est le cadet des soucis de Mourinho, le Portugais est vraisemblablement satisfait de la rencontre - il sonnera toutefois les cloches de ses joueurs qui ont quand même accordé trop de situations dangereuses à l'adversaire. Il a même profité du rendez-vous pour montrer une nouvelle fois les muscles, en laissant sur le banc un Paul Pogba avec qui les relations se sont semble-t-il un peu crispées ces derniers jours. Le Français a quand même joué - anonymement - puisqu'il a remplacé le blessé Ander Herrera dès la 17e.

S'il y a du talent dans l'effectif mancunien, s'il faut garder à l'esprit que le Special One ne nourrissait pas obligatoirement plus d'ambitions qu'un 0-0 pour ce match aller, l'impression générale dégagée par les Red Devils n'est quand même pas géniale. Difficile de penser cette équipe taillée pour aller au bout dans la compétition.

Le Shakhtar renverse la Roma

Difficile aussi de savoir qui de Donetsk ou de l'AS Rome a réalisé la meilleure opération mercredi, après la victoire 2-1 des Ukrainiens. Les Giallorossi diront qu'ils ont marqué à l'extérieur et que cela va compter. Mais le Shakhtar, mené 1-0 après une réalisation d'Under à la 41e, aura pour lui l'euphorie créée par ce renversement de situation (grâce à des buts de Ferreyra/51e et Fred/71e) et le sentiment d'avoir dominé la Roma dans le jeu presque 90 minutes durant. (si/nxp)