La canicule continue de frapper Melbourne. Alors que les athlètes ont passé la journée de jeudi sous 40 degrés, un journaliste de «RMC» relaie vendredi la double page du Herald Sun accordée au choc bouillant entre Novak Djokovic et Gaël Monfils. On y apprend notamment que le thermomètre a grimpé à des hauteurs avoisinant les 70 degrés sur le court, au soleil, à 14h30, heure australienne.

Voici ce qu'a consacré le Herald Sun au calvaire vécu par @Gael_Monfils victime d'un énorme coup de chaud pic.twitter.com/EbZOsQIwhb — Eric Salliot (@ericsalliot) 19 janvier 2018

Selon le @heraldsunsport la température sur la Laver s'élevait donc hier à 69 degrés... Je répète: 69 degrés. #AusOpen https://t.co/0I4duUe7zP — Mathieu Aeschmann (@maeschmann) 19 janvier 2018

Vendredi est annoncée comme la journée la plus chaude de la semaine en Australie avec 42 degrés - soit deux au-dessus de la limite autorisée - et les organisateurs du premier Grand Chelem de la saison ont donc le droit - et le devoir? - d'interdire le jeu sur les courts. Ce matin, à 8 heures, les parties se déroulaient normalement.

