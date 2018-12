Loïc Meillard est enfin monté sur le podium d'une épreuve de Coupe du monde. Le Neuchâtelois établi à Hérémence a terminé à la deuxième place du slalom géant de Saalbach (Aut).

Troisième après le premier tracé, Meillard a bénéficié des éliminations des deux coureurs qui le précédaient, l'Autrichien Manuel Feller et le Suédois Matts Olsson. Mais il a été rattrapé par le Slovène Zan Kranjec, 4e de la première manche et vainqueur avec une avance de 19 centièmes de seconde sur Meillard. Kranjec offre à son pays une première victoire en géant masculin. Le podium est complété par le Français Mathieu Faivre, 3e à 0''50 de Kranjec.

«On devait se battre»

«C'est juste incroyable, jubilait Meillard au micro de la chaîne alémanique «SRF». C'était vraiment difficile, on devait se battre sur cette piste et continuer malgré les quelques petites fautes. Oui, dans ces conditions, une deuxième place, c'est juste incroyable. Quand j'ai franchi la ligne, le podium n'était pas assuré (ndlr: il était 2e et il restait deux coureurs au sommet). J'ai pensé que cela ne suffirait peut-être pas pour un podium, mais au moins j'avais un Top-5, ce qui aurait aussi constitué un super résultat. Alors réussir le podium, c'est vraiment cool.»

Meillard ajoutait ne pas s’être mis de pression particulière quant à sa quête de podium: «L'an passé, je n'étais déjà pas si loin. Et cette saison, j'ai fait trois bonnes premières courses. Je savais que tout était ouvert. Aujourd'hui, j'étais dans le coup lors de la première manche. Il me fallait donc attaquer plutôt que réfléchir dans la deuxième.» Ce qui a parfaitement fonctionné.

Les cadors ont pour une fois été à la peine sur le difficile parcours de Saalbach. L'Autrichien Marcel Hirscher a ainsi terminé à une sixième place inhabituelle pour lui (à 0''77 de Kranjec). C'est la première fois depuis mars 2016 et le géant de St-Moritz que Hirscher ne termine pas sur le podium en géant, soit une série de 18 courses de suite qui a pris fin ce mercredi. Le Norvégien Henrik Kristoffersen termine deux rangs plus loin que Hirscher, à 0''88 du vainqueur.

Hirscher reste évidemment en tête du classement général de la Coupe du monde de géant, avec 420 points. Loïc Meillard pointe à la quatrième place (211 points) après son superbe résultat de Saalbach.

Pour ce qui est des autres Suisses, on trouve Mauro Caviezel 12e à 2''43 - il est remonté de neuf places sur le second tracé -, Cedric Noger 18e à 3''53 et Thomas Tumler 23e à 5''88.

