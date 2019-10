Les gymnastes américaines, portées par la superstar Simone Biles, ont été sacrées championnes du monde par équipe, mardi à Stuttgart (Allemagne), devant les Russes et les Italiennes, à moins de dix mois des JO 2020.

Les Américaines ont totalisé un score de 172,330. Soit près de six points de plus que les Russes (166,529). Les Italiennes (164,796) complètent le podium.

Ce titre américain porte à quinze le nombre de couronnes mondiales record de Biles (22 ans), et à 21 son total de médailles mondiales, à deux unités du record détenu par la légende bélarusse Vitaly Scherbo (23).

Vers le record

La quadruple championne olympique en titre aura de multiples chances de l'égaler, et même de le dépasser : elle est qualifiée pour les cinq finales individuelles sur les tapis allemands, d'abord celle du concours général jeudi, puis celles au sol, au saut, à la poutre et aux barres asymétriques samedi et dimanche.

Les Américaines règnent désormais sur le concours par équipes sans discontinuer depuis huit ans.