Je suis arrivée ce week-end à Ushuaia pour trois semaines d’entraînement sur de la neige fraîche. La neige que l’on trouve sur les glaciers en Suisse, qui date du printemps passé, ça va un moment. Dans le grand Sud, en plein hiver actuellement, il n’y a pas besoin de monter à plus de 3000 mètres d’altitude pour pouvoir enchaîner les piquets. À la base, je devais déjà partir une semaine plus tôt pour aller au Chili et m’entraîner avec les spécialistes de vitesse, mais le camp a été annulé, faute de neige dans les Andes.

Je me réjouissais d’aller au Chili mais Ushuaia c’est très bien aussi. C’est ma sixième fois sur place et c’est toujours un plaisir pour les yeux. Les paysages sont incroyables, avec des lumières surréalistes au lever comme au coucher du soleil. Ushuaia, c’est aussi une vraie ville, avec pas mal d’effervescence, mais aussi beaucoup de pauvreté. Et pour moi qui ne suis pas habituée à la côtoyer au quotidien, c’est très triste à voir et parfois difficilement supportable.

La Patagonie est une région sauvage, où on croise rarement du monde sur les pistes de ski. Sauf le week-end, où les gens de Buenos Aires font le déplacement. C’est assez intéressant d’observer comment les skieurs se comportent par rapport à ce qu’on connaît en Europe centrale. En Argentine, tout le monde est plus détendu, et par exemple au moment des files d’attente au télésiège, personne ne se bouscule. Je me dis parfois qu’on ferait bien de s’inspirer de leur mentalité.

Cette année, pour la première fois, nous ne sommes pas logées en centre-ville mais dans de petits chalets situés directement au bord de la piste. Avec les autres filles de l’équipe, on est un peu loin de tout, mais le temps qu’on gagne en transport, on l’utilise pour mieux récupérer. Le soir, on joue ensemble aux cartes ou à d’autres jeux de société. J’ai même embarqué un paquet de fondue dans ma valise, pour qu’on puisse se faire une soirée bien suisse, même à l’autre bout du monde.