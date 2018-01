Une finale serait sa troisième dans un «Major», après celle de Wimbledon l'an passé. Touché aux adducteurs, Marin Cilic n'avait pas pu défendre réellement ses chances face à un certain Roger Federer en finale sur le gazon londonien.

Marin Cilic (no 6) a une occasion en or d'atteindre pour la première fois la finale de l'Open d'Australie. Le Croate sera opposé à un invité-surprise, Kyle Edmund (ATP 49), jeudi soir en demi-finale (9h30 en Suisse). Les deux hommes ne se sont rencontrés qu'une fois, l'automne dernier à Shanghai, à l'avantage de Cilic.

Le vainqueur de l'US Open 2014 a profité de l'abandon de Rafael Nadal dans le cinquième set en quarts de finale. Mais dans les quatre premiers, il avait joué du très grand tennis, acculant l'Espagnol derrière sa ligne de fond de court. Rien ne dit qu'il n'aurait pas gagné aussi à la régulière.

Ambitieux et sûr de son potentiel depuis son sacre new-yorkais, malgré une certaine irrégularité, Marin Cilic (29 ans) ne cache pas qu'il compte bien gagner un deuxième titre du Grand Chelem dès cette saison. Avec son gros service et son grand coup droit, il est difficile à arrêter lorsqu'il est en réussite.

Kyle Edmund (23 ans) a les mêmes armes mais moins d'expérience, et moins de finesse. Il n'avait encore jamais dépassé les 8es de finale d'un tournoi majeur. Cet Anglais à la frappe puissante s'est ouvert le tableau en battant le Sud-Africain Kevin Anderson, finaliste du dernier US Open, au premier tour. Il a ensuite réussi l'exploit d'éliminer le Bulgare Grigor Dimitrov (no 3) en quart de finale. (ats/nxp)