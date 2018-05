Malgré un excellent Clint Capela, Houston est allé au tapis. Battus à domicile 116-108 par Utah lors de l'acte II, les Rockets ont perdu l'avantage du terrain dans cette demi-finale de Conférence.

Trois jours après un premier match perdu 110-96, le Jazz a cueilli sa première victoire de la saison en cinq rencontres face à Houston. Sans Thabo Sefolosha bien sûr mais aussi sans le guard Ricky Rubio, Utah a forcé la décision grâce à un partiel de 16-2 dans le dernier quarter. Avec ce score de 1-1 et deux matches à venir à Salt Lake City, cette série s'annonce désormais très ouverte.

Crédité d'un différentiel de 4 pour ses 21 points - 10 sur 15 au tir et 1 sur 2 au lancer franc - et pour ses 11 rebonds, Clint Capela a livré la marchandise face à Rudy Gobert (15 points et 14 rebonds) dans le duel des pivots francophones qui va peser bien sûr dans l'issue de cette série. Le Genevois a signé un quatrième double double de rang dans ces play-off.

La défaite de Houston est sans doute due au manque d'adresse à 3 points. Les Rockets n'ont inscrit que 10 tirs primés sur les 37 tentés pour un pourcentage de réussite de 27 % contre 53,1 % dimanche lors de l'acte I. Le 2 sur 10 de James Harden dans cet exercice a fait très mal mercredi soir.

L'acte III se déroulera vendredi.