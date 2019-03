Granit Xhaka connaît bien Christian Eriksen, qu’il croise régulièrement sur les pelouses de Premier League. «Il est très fort et c’est une grosse personnalité. Il a un super pied droit, un tir redoutable et sur coup de pied arrêté il est très dangereux. C’est un joueur de très haut niveau», a fait remarquer le milieu de terrain d’Arsenal au sujet du milieu offensif de Tottenham.

Eriksen, c’est sûr, sera une menace constante pour l’équipe de Suisse mardi à Bâle (20h45) pour le deuxième match qualificatif sur la route de l’Euro 2020.

«Ils ont peu de faiblesses»

Trois jours après la victoire en Géorgie (0-2), Vladimir Petkovic s’attend à une autre opposition ce mardi. «Je serai satisfait si nous jouons les 90 minutes comme la deuxième mi-temps en Géorgie. Ce sera très compliqué contre le Danemark, il n’y a qu’à voir les très bons résultats de cette sélection les dernières années. Ils sont très bien organisés et il va falloir mettre du mouvement pour les déstabiliser. Ils sont très bien en place et ont globalement peu de faiblesses, mais il y a un ou deux petits trucs qu’on peut utiliser, comme face à chaque équipe», a relevé le Mister, qui récupérera Admir Mehmedi, malade et absent du voyage en Géorgie. L'attaquant a une carte à jouer en vue d'une éventuelle titularisation, tant Mario Gavranovic a été décevant à Tbilissi.

Peu de billets vendus

Outre le forfait de Fabian Schär, la seule mauvaise nouvelle vient du faible nombre de billets vendus. Lundi soir, seuls 16'000 tickets avaient en effet été écoulés. «Le stade peut en contenir 30'000 dans la configuration de mardi, car nous avons fermé une galerie», a indiqué Marco von Ah, qui espère que 20'000 places seront occupées. Un total qui serait tout de même décevant pour le premier match de la Suisse à domicile depuis la victoire 5-2 face à la Belgique.

(nxp)