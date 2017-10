Il n'y a pas eu de miracle pour Stefanie Vögele (WTA 196) en quarts de finale du tournoi de Tianjin.

Issue des qualifications, l'Argovienne s'est inclinée 6-3 6-1 en 64' devant l'ex no 1 mondial Maria Sharapova (WTA 86), qui a pour sa part bénéficié d'une «wild card» pour intégrer le tableau final. Son beau parcours en Chine lui permettra de revenir dès lundi parmi les 160 meilleures joueuses du monde, alors qu'elle avait quitté le top 200 juste avant son retour à la compétition début août.

Stefanie Vögele (27 ans), qui s'était retrouvée au repos forcé durant six mois en raison d'une blessure au poignet droit, a pourtant pris un départ idéal face à Maria Sharapova. Elle signait ainsi le break dès le premier jeu de cette rencontre. Mais elle cédait son propre engagement dans la foulée, et n'allait plus bénéficier de la moindre ouverture sur le service adverse jusqu'au sixième jeu de la deuxième manche. Elle était alors menée 6-3 4-1.

Maria Sharapova, qui avait remporté sept jeux d'affilée pour faire passer le score de 3-3 à 6-3 4-0, effaçait les deux balles de break auxquelles elle devait faire face à cet instant. La Russe de 30 ans concluait cette partie sur un ultime break, après n'avoir perdu au final que 12 points sur son service (dont 4 sur des double fautes).

aElle jouera ainsi samedi sa deuxième demi-finale depuis son retour après sa suspension de quinze mois pour dopage au meldonium. Elle avait perdu la première face à Kristina Mladenovic à la fin avril à Stuttgart, son tournoi de reprise. (si/nxp)