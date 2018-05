Mon équipe, Utah, a ainsi terminé sa saison après de beaux play-off. Nous sommes tombés sur une équipe de Houston vraiment impressionnante. Et un incroyable Clint Capela, soit dit au passage. Pour ma part, c’est une sensation assez particulière de devoir suivre mon équipe depuis le banc. Je fais de mon mieux pour l'aider, car je sais que ma voix compte. Mais en même temps, je sais que ma place est sur le terrain. Il y a forcément un peu d’amertume à tourner la page sur ce championnat 2017-2018.

Mais en même temps, je suis content d’avoir trouvé un rôle dans ce vestiaire qui avait deux caractéristiques principales: 1. la jeunesse. 2. le multiculturalisme. Nous avions un meneur de jeu rookie, Donovan Mitchell, et son explosion a été absolument phénoménale cette saison. Avec un Suédois, deux Australiens, un Français, un Espagnol, un Brésilien et un Suisse, nous formions peut-être le contingent le plus hétéroclite de la ligue. Cela peut paraître anodin, mais la construction d’une équipe est un domaine passionnant. Des fois, sans raison, il se passe un truc. Une alchimie particulière. C’est le sentiment que j’ai eu cette saison avec Utah. Et je peux vous garantir que ce n’est pas quelque chose d’anodin. Au moment de signer à Salt Lake City l’été passé, j’avais un bon pressentiment. L’impression qu’il y régnait une bonne dynamique. Je suis content de ne pas m’être trompé.

Le club possède une option pour me prolonger d’un an à faire valoir au début juillet. Après avoir vécu une saison enrichissante comme celle-ci, la question de savoir si j’aimerais qu’elle soit activée ne se pose même pas. Mais dans une carrière, il y a des choses sur lesquelles tu ne peux pas avoir d’emprise. C’en est une et je me suis habitué à ne pas me tracasser pour des éléments comme ceux-ci. Je vais donc patienter sereinement.

Je dois surtout me concentrer sur moi-même, actuellement. Depuis cette blessure au genou en milieu de saison, je continue ma réhabilitation, et franchement, je suis confiant. Confiant de revenir au meilleur niveau après ces mois difficiles. Cela fait désormais trois mois et demi que je bosse et je suis satisfait des progrès réalisés. Et comme c’est quelque chose sur quoi je peux directement influer, je préfère y mettre toute mon énergie.

