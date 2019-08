Pour son entrée en lice à Montréal, Stan Wawrinka (ATP 22) n’a pas bénéficié d’un tirage clément. Grigor Dimitrov, s’il cherche encore son meilleur niveau, lui qui est coaché par Radek Stepanek et Andre Agassi, n’occupe assurément pas un classement (ATP 54) qui correspond à son potentiel intrinsèque.

Entre deux hommes qui se connaissent bien pour s’être affrontés au troisième tour de Roland-Garros fin mai - le Vaudois s’était alors imposé en trois sets ultraserrés et sur deux jours (7-6 7-6 7-6) - la rencontre a tenu toutes ses promesses, offrant notamment de magnifiques duels dans la diagonale de revers, que les deux hommes pratiquent à une main.

1??5??0?? ATP Masters 1000 victories for @stanwawrinka! ????



The Swiss defeats Grigor Dimitrov 6-4 6-4 in Montréal ????#CoupeRogers pic.twitter.com/RB2Z8waxUT