L'Australien Will Power (37 ans) a remporté pour la première fois les 500 miles d'Indianapolis. Le pilote du team Penske Chevrolet a devancé l'Américain Ed Carpenter (Ed Carpenter Racing) et le Néo-Zélandais Scott Dixon (Chip Ganassi) au terme des 200 tours du célèbre ovale.

«J'ai du mal à réaliser»

Power, champion IndyCar en 2014 et quatre fois vice-champion, a conquis le plus beau succès de sa carrière. Son meilleur résultat jusqu'ici à Indy était une 2e place en 2015. Il est le premier pilote australien à s'imposer dans le temple américain de la vitesse.

«Je commençais vraiment à me demander si j'allais un jour gagner cette course, j'en ai gagné beaucoup, mais celle-ci m'échappait encore, j'ai du mal à réaliser» a expliqué l'Australien après avoir reçu une bouteille de lait remise au vainqueur, et s'en être aspergé comme le veut la tradition.

Bourdais éliminé

La course a été marquée par divers accidents sans conséquences physiques, dont ceux des anciens vainqueurs brésilien Helio Castroneves (2001, 2002, 2009), Tony Kanaan (2013) et japonais Takuma Sato (2017). Le Français Sébastien Bourdais a également été éliminé, un an après son terrible crash au même endroit lors des qualifications.

Danica Patrick, pour sa dernière course, est elle aussi partie à la faute devant son public. Elle ne deviendra ainsi pas la première femme à inscrire son nom au palmarès de la mythique épreuve. (si/nxp)