Chris McSorley a déjà fait signer un contrat à Jack Skille pour palier les blessures de Lance Bouma (fin de saison) et Tommy Wingels (un mois d’absence). Mais le directeur sportif des Aigles souhaite parapher un entente avec un autre étranger le plus rapidement possible. «Nous avons trois pistes, nous a-t-il confié. Mais je n’ai toujours rien d’officiel à vous annoncer. J’espère que ce sera bientôt le cas.»

La piste Daniel Winnik est bel et bien d’actualité. Mais comme l’ailier a toujours un espoir de jouer avec les Boston Bruins cette saison, son arrivée aux Vernets n’est pas (encore) d’actualité. La franchise de NHL va disputer son premier match de la saison dans la nuit de mercredi à jeudi. Il n’est pas impossible que le sort de Daniel Winnik soit réglé dans la journée de jeudi. Si tel devait être le cas, l’ailier pourrait débarquer rapidement en Suisse.

Jack Skille, lui, arrivera en Suisse vendredi et devrait être en mesure de jouer mardi prochain lors du derby face au Lausanne HC. Les formalités administratives ont d’ores et déjà été réglées avec le canton. Ce qui est souvent le problème majeur pour l’obtention d’un permis de travail pour les joueurs en provenance d’Amérique du Nord. (nxp)