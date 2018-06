Tiger Woods (42 ans) a manqué le cut de l'US Open de golf, deuxième tournoi du Grand Chelem de l'année, vendredi à Shinnecock Hills (New York). La star américaine, triple vainqueur du tournoi (2000, 2002 et 2008), a rendu une carte de 72 (+ 2) malgré une bonne fin de parcours avec notamment deux birdies aux deux derniers trous. Il a terminé avec un score de 150 (+ 10), deux coups au-dessus du cut. «Je ne crois pas qu'il soit possible d'être heureux ou satisfait lorsqu'on finit à 10 au-dessus du par», a-t-il regretté.

Détenteur de 14 tournois du Grand Chelem, Woods participait à son premier US Open depuis 2015. La légende du golf, de retour à la compétition depuis novembre dernier après deux années marquées par les blessures et les soucis personnels, n'a plus franchi le cut de ce Grand Chelem depuis 2013.

Johnson seul en tête

Le numéro un mondial américain Dustin Johnson a lui pris le large lors du deuxième tour. Déjà en tête ex æquo après la première journée, Johnson s'est détaché en rendant une carte de 67 (-3) et fait désormais la course en tête avec un score de 136 (- 4), quatre coups devant les Américains Charley Hoffman et Scott Piercy.

«J'ai le sentiment d'avoir à nouveau réussi un tour solide, s'est réjoui Johnson, qui a retrouvé la première place du classement PGA après sa victoire à Memphis la semaine dernière. Les quelques fois où j'ai frappé de mauvais coups, j'ai réussi à sauver le par ou, au moins, à me mettre en bonne position pour réussir le par.»

Vainqueur du tournoi en 2016, Johnson, 33 ans, a fait forte impression en réussissant quatre birdies sur le parcours new-yorkais pour seulement un bogey lors d'une journée où le soleil a succédé à la brume et aux légères averses de la matinée.

Spieth et McIlroy aussi sortis

L'Américain Jordan Spieth (149, +9), triple vainqueur en Grand Chelem, et le Nord-Irlandais Rory McIlroy (150, +10), détenteur de quatre titres en Majeur, ont également été éliminés à l'issue de la deuxième journée. (AFP)