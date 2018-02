Le premier a battu le dernier lors du seul match de Super League joué samedi. Les Young Boys ont en effet gagné 1-0 contre le FC Sion pour le compte de la 23e journée.

Le seul but de cette rencontre disputée par un froid glacial a été inscrit par Hoarau en tout début de seconde période. YB, qui a fêté un cinquième succès consécutif, porte ainsi son avance sur Bâle - dont le match prévu à Lausanne a été renvoyé (terrain gelé) - à onze points. Sion reste à quatre longueurs de Thoune, qui se déplacera dimanche à Lucerne.

Score trompeur

Le score final est un peu trompeur, dans la mesure où les deux équipes ont bénéficié de pas mal d'occasions de marquer. Les Valaisans ont été malchanceux juste avant la pause sur une frappe de Schneuwly qui s'écrasait sur le poteau. Il leur a manqué aussi un brin de réussite en plusieurs circonstances.

Lors du dernier quart d'heure, YB a raté plusieurs chances nettes de s'épargner une fin de match tendue. Mais Assalé, surtout, et Fassnacht ont fait preuve de maladresse. Sion a aussi fait passer quelques frissons supplémentaires aux courageux qui avaient bravé la température polaire pour aller au stade.

Source d'espoir

Mais les hommes de Maurizio Jacobacci n'ont pas réussi à tromper Wölfli. Reste que leur attitude peut être source d'espoir pour la suite. Depuis deux matches, on sent que l'équipe est plus concernée, plus agressive. Il n'y a ainsi eu aucune comparaison avec le précédent déplacement des Valaisans dans la capitale, où ils avaient perdu 5-1 cet automne lors des débuts de Gabri sur le banc...

Berne demeure cependant un endroit maudit pour Sion en championnat. Son dernier succès remonte à 1996, à l'époque encore dans le vénérable Wankdorf. (si/nxp)