Christian Constantin a trouvé le successeur de Maurizio Jacobacci. Le Bernois avait été mis à pied vendredi à quelques heures du 16e de finale contre Lausanne (remporté 1-0). Comme annoncé par la RTS, Murat Yakin va reprendre le FC Sion. L'entraîneur bâlois de 44 ans a signé un contrat jusqu'au terme de la saison. L'information a été confirmée quelques instants plus tard par le club. Élu meilleur entraîneur de l'année (en 2013 et 2017), il dirigera l'équipe valaisanne pour la première fois ce samedi à l'occasion du déplacement à Thoune. Le nouveau technicien valaisan sera déjà à la baguette lors de l’entraînement de mardi à Martigny, prévu à 10h.

Objectif: Coupe de Suisse

«C’est une grande histoire qui me lie à ce club, a confié Murat Yakin au «19h30». Le FC Sion est un club de tradition avec la famille Constantin. Je me réjouis. Je vais essayer d’obtenir beaucoup de succès avec le FC Sion. D’abord, on va tenter de remporter la Coupe de Suisse. Je ne l’ai encore jamais gagnée en tant qu’entraîneur. J’ai de grandes ambitions que ce soit en termes de résultats ou de jeu présenté.»

Christian Constantin a vanté les qualités tactiques de son nouvel employé au micro de la RTS. «Murat trouve toujours des solutions gagnantes lorsque son équipe est en difficulté. Cela m’a convaincu qu’on devait travailler ensemble.»

Viré de GC

Murat Yakin reste sur une expérience douloureuse à Grasshopper. Le technicien avait été remercié le 10 avril dernier alors que le club zurichois vivait une mauvaise passe (1 victoire en 9 matches). A GC, il était alors assisté par son frère Hakan Yakin. Leur gestion du groupe avait alors été critiquée par certains joueurs.

En juillet dernier, le Blick évoquait des contacts avancés avec des formations d'Arabie Saoudite. Des discussions qui n'ont finalement pas abouti. Le FC Sion sera son 8e club comme entraîneur.

L'ancien défenseur international (49 sélections avec la Nati) a remporté cinq titres de champion suisse et trois fois la Coupe de Suisse en tant que joueur. Il a débuté sa carrière de technicien en reprenant la destinée du Concordia Bâle en Challenge League (2006-2007). Murat Yakin a ensuite fait ses gammes en tant qu'assistant à GC (2007-2009) avant de diriger le FC Thoune (2009-2011). Le club bernois a retrouvé l'élite dès son arrivée.

En demi-finale de l'Europa League avec Bâle

Passé par Lucerne (2011-2012), l'entraîneur a ensuite brillé dans «son» club du FC Bâle avec lequel il a remporté deux championnats consécutifs (2013 et 2014). Il amènera les Rhénans jusqu'en demi-finale de l'Europa League 2013 avant de se heurter au grand Chelsea (5-2 score cumulé).

Le Bâlois a rejoint GC en 2017 après deux saisons au Spartak Moscou (2014-2015) et à Schaffhouse (2016-2017). Murat Yakin était libre depuis son licenciement mi-avril.

Pour l'heure, le club de Tourbillon n'a donné aucune information sur l'avenir de Maurizio Jacobacci. (nxp)