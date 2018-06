Voilà des propos qui vont faire grand bruit. Dans un entretien à paraître mardi dans «France Football», le milieu ivoirien Yaya Touré dénonce dans des phrases pleines de sous-entendus le racisme de l'entraîneur espagnol Pep Guardiola.

Interrogé sur d'éventuels problèmes du technicien de Manchester City avec les joueurs de couleur, l'homme de 35 ans répond: «Quand on s'aperçoit qu'il a souvent des problèmes avec des Africains, partout où il est passé, je me pose des questions (...) Il fait semblant de ne pas en avoir, car il est trop intelligent pour se laisser piéger. Il ne l'avouera jamais», lâche l'Ivoirien.

«Le jour où il alignera une équipe au sein de laquelle on retrouvera cinq Africains, pas des naturalisés, promis, je lui enverrai un gâteau», ironise Yaya Touré. Cette saison, il n'a joué que 17 matches, toutes compétitions confondues, et avoue s'être demandé si son faible temps de jeu n'était pas lié à sa «couleur» de peau.

«Je me suis senti humilié»

Le milieu, qui quittera Manchester City fin juin après huit saisons au club, est très déçu par l'entraîneur catalan, âgé de 47 ans, et ne mâche pas ses mots: «Je crois que j'avais affaire à quelqu'un qui voulait juste prendre sa revanche sur moi (...) Il me jalousait, me prenait pour son rival (...) Je me suis senti humilié.»

Les deux hommes s'étaient déjà côtoyés en Catalogne, entre 2007 et 2010, au FC Barcelone. «On avait déjà connu quelques tensions», explique l'Ivoirien. Cette fois, il assume bien vouloir «être celui qui casse un peu le mythe Guardiola.» Le joueur aux 319 matches avec les Citizens changera d'air l'an prochain: «Il m'a volé mes adieux avec City. J'aurais aimé partir avec émotion de ce club, comme ont pu le faire Iniesta ou Buffon. Mais Pep m'en a empêché.»

Sous contrat avec Manchester City jusqu'en 2021, Pep Guardiola a réalisé le doublé Championnat-Coupe de la Ligue cette saison.

