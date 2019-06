Les deux Toyota ont pris la tête des 24 heures du Mans, dès le départ donné à 15h ce samedi pour les 61 voitures en lice, sous un ciel couvert mais sur une piste sèche.

C'est la No 7 de Mike Conway, partie en pole position, qui a pris la tête dès le premier tour, suivie de la No 8 de Sébastien Buemi, les deux voitures japonaises étant suivies de la Rebellion No 3 de Gustavo Menezes.

Les Toyota partent grandes favorites de cette 87e édition, après avoir déjà remporté l'épreuve mancelle en 2018, avec l'équipage composé de l'Espagnol Fernando Alonso, du Vaudois Sébastien Buemi et du Japonais Kazuki Nakajima.

En catégorie GT PRO, les choses se sont tout de suite animées avec un duel entre la Ford No 67 et l'Aston Martin No 95, qui se sont affrontées dès les premiers virages pour la tête.