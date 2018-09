Après avoir trébuché contre l'Afrique du Sud voici deux semaines, la Nouvelle-Zélande a réaffirmé sa suprématie en balayant les Pumas samedi à Buenos Aires en inscrivant 5 essais (35-17), pour remporter son 3e Rugby Championship de suite. Avec 21 points au compteur à l'issue de la 5e et avant-dernière journée, ils ne peuvent plus être rejoints par l'Afrique du Sud (14 points) qu'ils affronteront samedi à Pretoria.

Les Argentins, métamorphosés par leur nouveau sélectionneur Mario Ledesma, y ont cru quelques minutes. Après une pénalité du futur Parisien Nicolas Sanchez (6e) pour l'ouverture du score, les All Blacks ont rapidement trouvé la faille dans la défense argentine. Côté gauche, en bout de ligne, l'ailier Rieko Ioane concluait un mouvement d'école des trois-quarts, sans résistance (8e).

A la 17e minute, Waisake Naholo inscrivait près du poteau droit le 2e essai à la suite d'une mêlée à 10 mètres de la ligne. L'ailier Rieko Ioane aggravait la marque (30e) en s'engouffrant dans son couloir gauche, exploitant une perte de balle de Bautista Delguy qui venait de prendre un coup de genou sur la tête, pas sanctionné par l'arbitre. Après une demi-heure de jeu, les Néo-Zélandais menaient 21-3, score à la mi-temps, malgré 60% de position de balle des Pumas.

TRY! @rieko_ioane scoops up the loose ball and speeds away for his second try! @beaudenbarrett lands the sideline conversion to make it 3-21.#ARGvNZL ???????????????? pic.twitter.com/BHl00puRUm