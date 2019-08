Arrivé lundi en début d'après-midi à Sion, en provenance directe d'Atlanta, où il a remporté les finales du circuit américain et les 15 millions de dollars de prime dimanche, Rory McIlroy a passé sa première nuit à Crans-Montana. Dans une résidence de plus de 250 mètres carré selon certaines indiscrétions. C'est qu'il faut de la place pour ranger les nombreux bagages avec lesquels le Nord-Irlandaise (30 ans) a débarqué en Valais.

Trêve de plaisanterie. Mardi, le nouveau No 2 mondial, désormais 26 titres en carrière (dont 3 cette saison), a pris le départ de son tour d'entraînement en vue de l'Omega European Masters à 13 h 30. Et aux côtés de la star américaine de la pop Justin Timberlake, arrivé dimanche soir en Valais en compagnie - notamment - de sa femme, la célèbre actrice Jessica Biel. Rory McIlroy et Justin Timberlake seront associés à l'occasion du Pro-Am de mercredi, à la veille des trois coups du tournoi officiel. Mais ils ont donc partagé une première partie de golf (9 trous, finalement) sous le soleil de Crans-Montana mardi après-midi.

Ils s'étaient auparavant échauffés ensemble au driving range, l'amateur (4 de handicap, tout de même) profitant des conseils du quadruple vainqueur en Grand Chelem.

Rory McIlroy en action:

Justin Timberlake en action

Les deux hommes ont évidemment déjà fait sensation. Et les quelques curieux présents sur le Golf Club Crans-sur-Sierre ont vite fait de les remarquer pour se réunir autour d'eux. Au rayon selfie, c'est Rory McIlroy, dans son jardin, qui s'est imposé, s'attachant à remercier lui-même chacune des personnes désireuses de prendre un cliché avec lui.

Justin Timberlake, lui, s'est contenté de vanner un cameraman présent sur place. La bonne humeur était donc de mise.