Le Letton des Dallas Mavericks, Kristaps Porzingis, est accusé de viol, rapporte le New York Post. L'agression aurait eu lieu en février 2018 à New York, le soir de la blessure au genou du pivot, qui évoluait alors chez les Knicks. La victime, son ex-voisine, n'avait pas porté plainte jusque là, puisqu'elle négociait le versement d'une somme de 68'000 dollars pour garder le silence, a précisé le tabloïd new-yorkais, qui qualifie le témoignage de la jeune femme de «crédible».

L'avocat de Kristaps Porzingis a indiqué dans un communiqué à la chaîne «ESPN» que «son client était au courant de ces accusations» et qu'«il les réfutait totalement». «Nous avons formellement saisi les autorités fédérales en décembre 2018 après que mon client a fait l'objet d'une tentative d'extorsion», a ajouté Me Roland Riopelle. «La Ligue nord-américaine de basket (NBA) a également été alertée. Elle est au courant de l'enquête des autorités fédérales visant l'accusatrice», a-t-il conclu.

On the February trade call to finalize the Dallas-New York deal, the Knicks informed the Mavericks of the pending rape allegation against Kristaps Porzingis, league sources tell ESPN. The league office had been previously made aware of the allegations.