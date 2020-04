Dominique Aegerter est de retour en Suisse. Confiné depuis plus de 3 semaines dans son appartement près de Barcelone, le Bernois de 29 ans est rentré auprès de sa famille à Rohrbach, ce jeudi.

De l’autre côté des Pyrénées, où il se rend chaque année pour préparer sa saison au côté de son entraîneur Pol Rueda, l’ancien pilote de Moto2 désormais en MotoE ne s’est pas seulement entraîné. Il s’est aussi investi personnellement dans la lutte contre le coronavirus.

Comment? En aidant à désinfecter une maison de retraite appartenant à son mentor. Une initiative qu’il a rendue publique dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, où il s’affiche en tenue de nettoyage et avec un masque de protection sur le visage. «J’ai dit à Pol: «Tu m’aides toujours, désormais c’est à moi de le faire», écrit-il. Ce virus est mortel pour les personnes âgées. Et je ne pouvais pas rester enfermé à la maison en regardant tous les problèmes.»

«Chaque semaine, j’achète du nettoyant et je désinfecte tout l’extérieur, poursuit Aegerter. Je m’entraîne à la maison tous les matins et l’après-midi, je collabore à la prévention et à la désinfection de cette maison de retraite. […] Centre Geriàtric Sant Pere est le nom de la maison de retraite (située à Terrassa, tout près de Barcelone, ndlr) et c’est l’une des rares qui n’abritent aucun cas de coronavirus, donc je suis fier de contribuer à cette cause !»

«Il veut revenir pour continuer à nous aider»

«La vérité est que cela nous a tous surpris, a réagi son entraîneur pour El Confidencial. Il l’a fait parce que cela venait de son cœur, il n'était pas obligé de faire quoi que ce soit. Il est d’une grande maturité et d’une grande classe.» Ajoutant ensuite: «Il était ravi et, en fait, il veut revenir bientôt pour continuer à nous aider. […] Ce qu'il a fait ces jours-ci, je m'en souviendrai pour le reste de ma vie.»

Auprès du journal espagnol, toujours, Pol Rueda explique également que son protégé ne souhaitait initialement pas divulguer son action: «Il ne voulait rien poster parce qu’il pensait que les gens ne le comprendraient pas. Il avait un peu peur d'être étiqueté comme un opportuniste. Les athlètes professionnels sont très exposés, tout ce qu’ils font est constamment soumis à la critique et il ne voulait pas subir cela. Je lui ai dit de faire la sourde oreille, que cela valait la peine de partager avec ses fans et ses suiveurs. Il a fini par m’écouter.»