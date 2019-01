Il était reparti comme la veille, le couteau entre les dents, la volonté de se faire encore plaisir et de rappeler qu’il est bien un pilote hors normes: Sébastien Loeb (Peugeot) dominait l’avant-dernière étape du rallye Dakar 2019, une boucle autour de Pisco (Pérou), lorsqu’il a été contraint de s’arrêter une première fois une vingtaine de minutes, puis une seconde: au final, 1 h 15 perdues pour le nonuple champion du monde WRC. «Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. On a cassé un cardan. En réparant, on a connu un problème et ça a cassé un peu plus loin une nouvelle fois. On a dû attendre Lachaume (pilote Peugeot, comme lui) pour qu’il nous en donne un.»

Avant la panne, Loeb avait fait le nécessaire pour ravir la deuxième place finale à l’Espagnol Nani Roma (Mini); mais c’était avant la panne. Il terminera ce Dakar à la troisième place. Comme, un peu plus tard, le Français Cyril Despres, qui avait succédé à Loeb en tête de l’étape, couchait sa Mini dans une dune (40 minutes perdues), la messe était dite: une fois encore vainqueur, le Qatari Nasser Attiyah (Toyota) prendra le départ de l’ultime étape du raid – 112 km, entre Pisco et Lima – avec plus de 50 minutes d’avance sur son premier poursuivant, Nani Roma.

Ce mercredi, la caravane a encore perdu «Monsieur Dakar», Stéphane Peterhansel (13 victoires, d’abord sur deux roues, puis sur quatre). L’habitant de Crans-Montana (Mini) a renoncé après 26 kilomètres, son équipier David Castera ayant été touché au bas du dos à la réception d’une dune. On se rappelle qu’il y a douze mois, c’est dans une même situation que Sébastien Loeb avait été contraint à l’abandon, son fidèle navigateur Daniel Ellena, avec qui il prendra dans une semaine le départ du rallye Monte-Carlo, s’étant alors fracturé le coccyx.

Rémy Vauthier? Le Genevois a toujours autant de plaisir: «Les dunes sont majestueuses, joueuses, consentantes, c’est le paradis. Et les décors! Très étonnant, par endroits, cela ressemble au désert de Gobi, à l’autre extrémité du monde.» A la veille de l’arrivée, il termine encore une fois encore dans le top 20.

Chapeau, Mister Price!

Sur deux roues, les trois derniers prétendants – le Français Adrien Van Beveren (Yamaha), quatrième ce matin, a cassé son moteur à 16 km de l’arrivée – à la victoire finale se sont neutralisés durant toute la journée, laissant ainsi un «bon de sortie» au Français Michael Metge (Sherco). A la veille de l’arrivée, l’Australien Toby Price (KTM) compte encore 1’02 d’avance sur le Chilien Pablo Quintanilla (Husqvarna): «Mon poignet est en feu, j’essaie juste de ne pas trop y penser», concède Price, qui s’était fracturé le scaphoïde droit début décembre à l’entraînement, avant de subir une opération.

Il ne reste plus qu’une étape de 112 km pour que le Vaudois Nicolas Brabeck-Letmathe (KTM) obtienne son meilleur classement personnel, à son quatrième Dakar. 43e de l’étape du jour, désormais 37e du général, le citoyen de Paudex est aux anges: «Plus qu’une étape! Il faudra rester concentré, parce qu’il y aura encore des dunes. Aujourd’hui, ce fut fantastique, départ à 10 de front sur la plage, j’en ensuite roulé longtemps avec un bon copain bolivien. Physiquement, j’étais bien», explique Brabeck-Letmathe. (nxp)