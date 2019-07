En course pour battre le record de la traversée de l’Atlantique nord, le navigateur genevois Alan Roura (26 ans) cale dans la dernière ligne droite: au dernier pointage effectué, ce jeudi matin peu avant 11h, alors qu'il lui restait environ 260 milles (sur 2880) à couvrir, il accusait désormais un retard d'environ 20 milles nautiques sur le temps de passage du Français Marc Guillemot, détenteur du record en 8 jours, 5h20’20’’ depuis 2013.

Partis de New York jeudi passé en soirée, Roura et «La Fabrique» ont effectué leur dernier changement de bord dans la nuit, et ils sont dans la dernière ligne droite en direction du cap Lizard (pointe sud-ouest de l'Angleterre), ligne fictive d'arrivée pour établir ce record.

Mais ils ont trouvé des petits vents et ils avancent actuellement à une vitesse n'excédant pas les dix nœuds. Guillemot et «Safran» ayant éprouvé plusieurs difficultés en fin de parcours lors de l'établissement de leur record, rien n'est perdu pour le marin genevois. Mais en ce moment, plutôt qu'une avance à gérer, il a un retard à combler.

Le point à 9h55 ce jeudi matin (Roura en rouge, Guillemot en blanc).

Alan Roura et «La Fabrique» doivent franchir la ligne d'arrivée avant 1h50 et des poussières (heure suisse), dans la nuit de vendredi à samedi, pour s'emparer de ce record.

Pour suivre l'évolution de la tentative de record d'Alan Roura en direct, cliquez ici!