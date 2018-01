Naissance Le 23 avril 1984, à Perm (Rus). Nommée Grand Maître féminin en 1998, à 14 ans, puis Grand Maître à 21 ans. Sacrée championne du monde dames en 2008 (en individuel) et en 2017 (par équipes), multiple championne d’Europe par équipes. Membre du collectif des «Champions de la paix» créé en 2009 par l’organisation Peace and Sport à Monaco.

Croiser le chemin d’Alexandra Kosteniuk, c’est côtoyer le feu et la glace. Il y a ce regard froid et intense, d’une concentration extrême, maintes fois dégainé devant l’échiquier par cette croqueuse d’adversaires. Un exemple? En 2009, elle s’était offert le scalp du multiple champion du monde indien Viswanathan Anand, grand nom du début de siècle derrière l’extraterrestre norvégien Magnus Carlsen.

Passée Grand Maître féminin à 14 ans, la Russe a elle aussi décroché le titre de championne du monde. C’était chez les dames, en 2008, à 24 ans. Dix ans plus tard, elle flirte encore avec les 2600 points ELO, le système mondial de classement aux échecs.

Bataille psychologique

Sur l’échiquier, ses armes sont multiples. Son ouverture préférée? La sicilienne, tant avec les blancs qu’avec les noirs. Et gare à celui qui lui demandera si les échecs sont un vrai sport. «Bien sûr que oui! C’est une lutte intense entre deux personnes. Notre terrain de sport est simplement l’échiquier.»

Et physiquement, peut-on impressionner le rival? «Je n’irais pas jusque-là, mais c’est une bataille psychologique, ça oui. Il y a du caractère derrière chaque coup. De l’agressivité aussi, parfois. La forme physique est importante, car les parties peuvent durer plusieurs heures. Mais notre seul muscle est le cerveau.»

«Une facette sympa des échecs»

Quand elle n’affronte pas les autres cracks mondiaux, Alexandra Kosteniuk révise un peu moins ses gammes et enchaînements de coups que par le passé. Préparer la relève fait ainsi partie de ses ambitions. «J’ai de nombreux projets, mais surtout avec les enfants. Ils vivent dans un monde moderne qui change très vite, dans lequel les échecs sont un excellent jeu. Mon monde était un peu différent. Désormais, il y a beaucoup d’informations partout, tout le temps. Il faut apprendre à se focaliser, à se concentrer. Les échecs sont un atout.» Son livre «Comment devenir Grand Maître à 14 ans» se veut destiné aux jeunes pratiquants.

Autre occupation, et non des moindres: la joueuse, qui possède également le passeport suisse (par mariage), a vite attiré le regard des magazines de son pays. Elle a fait l’objet de diverses couvertures en Russie. «Être modèle n’est pas un travail, nuance-t-elle. C’est juste un passe-temps, comme on lit un livre. Je veux cependant que les gens voient cette facette sympa des échecs. Je suis intelligente, donc je peux jouer aux échecs. Et je ne suis pas trop laide, alors je peux être mannequin.» Sans oublier un passage par le cinéma, qu’elle a beaucoup apprécié.

Début décembre, à Monaco, la polyvalente Russe de 33 ans a participé au 10e Forum Peace and Sport en compagnie d’autres champions. Son message y était forcément universel. Il valait aussi pour les échecs. «Je ne me vois pas comme un cerveau supérieur. Devenir Grand Maître n’est pas à la portée de tout le monde, mais on peut jouer aux échecs sans distinction, à n’importe quel âge.» Et si l’on sait tour à tour jongler avec le feu et la glace, le résultat peut carrément devenir épatant. (Le Matin)