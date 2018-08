Le cinquième acte des Extreme Sailing Series s’est terminé lundi à Cardiff (Pays de Galles). Au terme des 29 courses disputées en quatre jours, c’est l’équipage suisse d’Alinghi qui est parvenu à signer son quatrième succès de la saison et le troisième de suite. Il s’agit cependant de la première victoire de l’équipage helvétique sur le plan d’eau gallois, après six tentatives.

Au fil des jours, Alinghi est remonté dans le classement pour s’offrir une finale face aux Danois de SAP Extreme Sailing Team, qui avaient mené la compétition depuis le début. Tout s’est joué lors de l’ultime manche, dans laquelle les points comptaient double. Arnaud Psarofaghis, Yves Detrey, Nicolas Charbonnier, Bryan Mettraux et Timothé Lapauw ont finalement franchi la ligne d’arrivée en troisième position, juste devant SAP, qui avaient été pénalisés pour un départ prématuré. Alinghi s’impose ainsi d’un seul point. Au classement général, les Suisses mènent le bal avec deux longueurs d’avance sur SAP et six sur Oman Air.

«C'était un événement complexe avec quatre jours ventés, des changements de position incessants et un début d'acte difficile pour nous après la blessure de Nils Frei aux adducteurs lors de la toute première manche», a résumé le tacticien Charbonnier. «Notre équipier de réserve, Bryan Mettraux, nous a rejoint dès le 2e jour et petit à petit, on a travaillé dur pour remonter le retard accumulé la première journée. Une fois de plus, cela prouve que rien n'est jamais fini, même après un mauvais passage.»

