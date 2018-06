L'intérieur de Cleveland Tristan Thompson a écopé d'une amende de 25'000 dollars (24'700 francs suisses) après son exclusion jeudi lors du premier match de la finale NBA contre Golden State. «Tristan Thompson n'a pas quitté le terrain rapidement après exclusion et a touché le visage de l'intérieur de Golden State Draymond Green», a expliqué la NBA dans un communiqué publié vendredi.

Thompson avait été exclu à moins de trois secondes de la fin de la prolongation pour avoir bousculé Shaun Livingston. En quittant le terrain, il avait eu une altercation avec Green et l'avait touché au visage, ce qui avait fait craindre aux dirigeants de Cleveland que leur joueur pourrait être lourdement sanctionné avec un match, voire deux matches de suspension.

Tristan Thompson gets ejected and shoves a ball in Draymond’s face.



(Via fansportsclips) pic.twitter.com/ngqZWMk3tr