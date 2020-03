Lorsque deux actualités se télescopent, les journaux doivent opérer des choix: laquelle est la plus importante, laquelle placer en Une?

Et puis, plutôt que de sacrifier l'une au profit de l'autre, certains titres parviennent parfois, dans un moment de grâce, à faire cohabiter les deux, en alliant finesse et pertinence.

C'est le cas de «L’Équipe» de ce mercredi 25 mars 2020. Plutôt que de travailler sur une première page anxiogène à la suite du report des JO de Tokyo, le quotidien sportif français a eu l'idée brillante de rendre hommage au dessinateur Albert Uderzo, décédé la veille à l'âge de 92 ans.

«Astérix aux Jeux olympiques, en 2021» peut-on lire sur une «Une» qui emprunte ses codes graphiques à la célèbre bande dessinée, créée par Uderzo avec la complicité de René Goscinny.

En hommage à Albert Uderzo, dessinateur d'Astérix, et suite à l'annonce du report des JO 2020, voici la une du journal L'Équipe ce mercredi 25 mars.



Le journal > https://t.co/fmp0BE5oAx pic.twitter.com/W3f7ycEkKI — L'ÉQUIPE (@lequipe) March 25, 2020

Un numéro qui restera dans l'histoire, assurément, et qui ne s'arrête pas à cet unique trait de génie. Toute l'édition fourmille de clins d’œil au héros gaulois, notamment dans la titraille.

Ainsi, l'article concernant le report des JO 2020 se déroule sous le titre «Jeux interdix», en référence au suffixes des noms gaulois. Plus loin, il est question du «Tour de Gaule olympix» au moment de faire un «round-up» des réactions des athlètes français.

Les JO de Paris en 2024 sont renommés pour l'occasion en «Lutèce 2024», en l'honneur du nom antique de la capitale française.

La liste est longue et non exhaustive. Notons encore «La zizanie», ce papier qui revient sur le côté obscur de Michael Schumacher et qui fait référence à l'album éponyme d'Astérix. Ou encore, «Ils sont fous ces Biélorusses», dans un sujet consacré à ce pays où l'on continue à jouer au football envers et contre tout.

Le trait n'est jamais forcé, chacun de ces bons mots fait sens et sonne juste. Tout simplement génial. Par Toutatis, si les mesures sanitaires vous le permettent, filez acheter ce numéro collector!