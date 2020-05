Initialement prévu le 20 août 2020, le meeting d’Athletissima aura bien lieu cette année en date du 2 septembre, sauf rechute dans la propagation du Covid-19 nécessitant des mesures drastiques. «La date du 2 septembre a été réservée il y a déjà trois semaines, précise le patron d’Athletissima, Jacky Delapierre. Nous travaillons actuellement sur deux projets. Le premier est régional et s’inscrira dans la durée, le second est international et est lié à la Diamond League.»

L’idée est de faire cohabiter les deux projets, qui se chevaucheraient et permettraient d’occuper le terrain entre le 30 août et le 2 septembre. Cette dernière date correspondant à celle occupée par le traditionnel meeting lausannois au calendrier 2020 de la Diamond League. «Nous avons bien avancé, mais tout n’est pas encore ficelé et il s’agit d’un montage assez complexe à mettre en place, explique Delapierre. Nous communiquerons plus en détail le 28 mai, au lendemain des annonces prévues du Conseil fédéral et lorsque toutes les pièces du puzzle seront en place.»

15 prochains jours décisifs

Tandis que l’interdiction de manifestations de plus de 1000 personnes est en vigueur jusqu’au 31 août, Athletissima aura bel et bien lieu même si celle-ci venait à être prolongée. «Oui, le meeting aura lieu et ce sera un événement d'envergure», assure Delapierre, qui même dans les circonstances actuelles refuse de proposer un produit au rabais.

Une menace majeure pourrait toutefois faire dérailler l’événement prévu à Lausanne: l’éventualité d’une deuxième vague de coronavirus impliquant de nouvelles mesures de confinement et l’interdiction de toutes les manifestations, même celles de moins de 1000 personnes. «En ce sens, les 15 prochains jours nous apporteront des indications importantes», fait remarquer Delapierre tandis que la Suisse vient d’aborder sa deuxième phase de déconfinement le 11 mai avec, notamment, la réouverture progressive des écoles et la reprise du sport d’élite et de masse.

Plus tôt dans la journée de mardi, le meeting Weltklasse de Zurich a annoncé que l'édition 2020 était annulée, une première en 92 ans d'existence. Le meeting était prévu du 9 au 11 septembre et devait servir de point culminant de la saison de Diamond League.

