L'ancien entraîneur Barry Bennell a été reconnu coupable d'une série d'abus sexuels sur mineurs. Cette affaire a provoqué une cascade de révélations de cas similaires et ébranlé le monde du football britannique. Le procès de Bennell se poursuit mercredi.

Bennell (64 ans) devait répondre de 48 infractions, des agressions incluant des viols, tentatives de viols et agressions sexuelles sur douze garçons mineurs commises entre 1979 et 1990. Il avait plaidé coupable pour six accusations d'attentat à la pudeur à l'ouverture du procès à Liverpool.

Bennell a été reconnu coupable d'attentats à la pudeur et d'actes de sodomie envers une dizaine de plaignants. Les jurés doivent encore délibérer sur une série d'autres accusations et se réuniront à nouveau mercredi matin.

