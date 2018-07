Le champion du monde de saut en hauteur Mutaz Barshim est forfait pour le reste de la saison en raison d'une blessure à une cheville, a indiqué la Fédération qatarienne d'athlétisme (QAF) mardi.

Barshim, médaillé d'or aux Championnats du monde d'athlétisme de Londres en 2017, s'est blessé aux ligaments d'une cheville en Hongrie début juillet, a précisé la QAF dans un communiqué.

L'accident est survenu lors du Memorial Gyulai, meeting hongrois organisé à Székesfehérvár, alors qu'il tentait d'établir un nouveau record du monde avec une barre à 2,46 m, un centimètre au-dessus de l'actuelle marque de référence.

Mutaz Barshim ends the season. We wish you a quick recovery???? @mutazbarshim pic.twitter.com/0WLR7OwW61