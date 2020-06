Diffusée dans une centaine de pays, devant un public forcément très, très clairsemé, le mythique Bislett n’a pas vraiment pris feu, jeudi. Mais les immenses sourires d’athlètes à qui on a enfin permis de se mesurer en plein-air en 2020 a illuminé la soirée norvégienne. Les résultats et les performances sont souvent restés modestes, sur des distances rarement courues, et ceci est parfaitement normal.

Du côté suisse, Léa Sprunger a certes marqué les esprits sur 300 mètres haies, en réussissant son pari de ne courir que treize foulées entre les premières haies – elle est devenue la première femme à réussir cela. Cela ne s’est pas traduit au niveau chronométrique, puisque la Suissesse est partie comme une balle, avant de logiquement fléchir. Elle a parcouru la distance 39’’86 et été battue par ses deux seules adversaires, dont la gagnante danoise Sarah Slott Petersen.

Sur 600 mètres, Selina Büchel a quant à elle été battue par la Norvégienne Hedda Hynne et a fini très loin du record de Suisse de la distance, une marque toujours établie à 1’26’’16. La St-Galloise espérait mieux.

A part les deux Suissesses en lice, il n’y avait que des Scandinaves au départ, sur le tartan norvégien. Enfin, sauf sur le premier 2000 mètres virtuel de l’histoire - où le «Team Cheruyiot», sous la pluie de Nairobi et à 1800 mètres d’altitude, a explosé face à la fratrie Ingebritsen (record d’Europe pour Jakob) et leurs compatriotes – et un concours à la perche disputé sur différents sautoirs en Europe. Ce dernier a été remporté par l’incroyable Armand Duplantis.

Cette soirée a permis au phénomène Karsten Warholm de s’offrir le record du monde du 300 mètres haies, abaissant largement cette marque, de 34’’48 à 33’’79. Un gouffre!