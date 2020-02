C’est Berne Zähringer et son skip Yannick Schwaller qui représenteront la Suisse aux prochains Mondiaux de Glasgow (28 mars-5 avril). Tel est le verdict des Championnats de Suisse, cruel pour le Team de Cruz, battu en finale 5-3 par une équipe que les Genevois avaient pourtant dominée à deux reprises durant le tour préliminaire et le robin round.

Les Bernois sont machiavéliques. En automne, c’est déjà eux qui avaient soufflé le ticket pour les Européens aux Genevois avant d’y remporter la médaille d’argent. A Thoune, dans une finale défensive et très tactique, le vol d’une pierre dans le huitième end leur a suffi pour faire la différence et le malheur de Peter de Cruz et de ses coéquipiers.

Dans la course à l’investiture olympique, ceux-ci vont à nouveau perdre de précieux atouts puisque seuls les championnats continentaux et les Mondiaux allouent des points de qualification en vue des JO de Pékin en 2022.