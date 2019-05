Golden State sera privé de Kevin Durant, blessé au mollet droit, pour la fin de sa demi-finale de conférence Ouest contre Houston. «L'examen réalisé ce jeudi confirme le premier diagnostic, contracture au mollet droit», ont indiqué les Warriors. Durant, meilleur marqueur de Golden State depuis le début des play-offs (34,2 points par match), s'est blessé lors du match 5. Golden State mène 3-2 face aux Rockets et peut décrocher sa qualification pour sa cinquième finale de conférence Ouest de suite en cas de succès à Houston vendredi.

Dans la nuit de jeudi à vendredi en NBA, les Portland Trail Blazers ont remporté l'acte VI contre les Denver Nuggets (119-108) et sont ainsi revenus à trois victoires partout dans la série. Le game 7 décisif se jouera dimanche dans le Colorado.

Dominés lors du premier quart-temps, les joueurs de l'Oregon ont produit leur effort lors de la période suivante et n'ont plus jamais lâché les commandes. La traction arrière des Blazers, composée de Damian Lillard (32 points) et CJ McCollum (30), a tourné à plein régime alors que Rodney Hood (25) a été capital en sortie de banc.

Plus tôt dans la journée aux Etats-Unis, Philadelphie a remis les compteurs à zéro avec Toronto en s'imposant en Pennsylvanie (112-101). Comme depuis le début de cette demi-finale de la conférence Est, Jimmy Butler, auteur de 25 points, a porté les Sixers, bien secondé par Ben Simmons (21).

Les hommes de Brett Brown joueront donc un match 7 dimanche au Canada. Mais pour avoir une chance de dompter les Raptors de Kawhi Leonard, il devront compter sur un grand Joel Embiid, diminué par un virus depuis plusieurs jours. (nxp)