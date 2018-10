Le goût de l’aventure semble ne jamais quitter Yvan Bourgnon. Le marin de la Chaux-de-Fonds, qui avait réussi l’an dernier le passage du Nord-Ouest à travers les glaces arctiques à bord d’un petit catamaran de sport non habitable, sur lequel il avait déjà bouclé un tour du monde entre 2013 et 2015, a décidé de reprendre la mer. Le navigateur âgé de 47 ans espère en effet boucler fin 2019 le tour du monde à l’envers, soit d’ouest en est, contre les vents dominants et les courants de la planète. S’il venait à réussir son défi, le Franco-Suisse deviendrait le premier homme à boucler sur un multicoque et en solitaire ce qu’on appelle également le Global Challenge.

Pour se lancer dans son périple, Yvan Bourgnon désire faire l’acquisition de l’ancien maxi-trimaran IDEC (30m de long, 16,5m de large, 32m de haut, pour 11 tonnes), qui appartenait au navigateur français Francis Joyon et qui a déjà battu 9 records marins, dont 4 sont toujours d’actualité. Le Neuchâtelois, qui est pour l’heure à la recherche de financement pour son projet, espère parvenir à boucler ce tour du monde à l’envers en moins de 100 jours. Seuls quatre navigateurs ont jusqu’ici réussi le Global Challenge, tous en monocoque. Le record est détenu par le Français Jean-Luc Van Den Heede, qui avait bouclé son périple en 122 jours, 14 heures, 3 minutes et 49 secondes en 2004. Le tout premier avait été Joshua Slocum, en 1895. A bord de son yawl, l'Américain avait mis 3 ans, 2 mois et 3 jours pour terminer son tour, après plusiers escales en Australie et en Afrique du Sud. La dernière tentative en date est celle du Français Yves Le Blévec, l’an dernier. Le trimaran ultime du Rochelais avait toutefois chaviré au large du cap Horn.

Grâce aux progrès de la technologie et des prévisions

La circumnavigation contre les vents dominants est peu pratiquée à la voile, en raison de la difficulté de s’opposer aux éléments. Longtemps peu fiables et d’une stabilité très relative, les multicoques n’étaient par conséquent pas des embarcations de premier choix pour relever un tel défi. Traverser les 50es rugissants en multicoque est, de l’avis de marins chevronnés, la certitude d’être fortement secoué durant deux mois sur l’eau, avec des vagues encore plus difficiles à affronter de face. Les progrès en matière de technologies et de prévisions météorologiques ont toutefois favorablement changé la donne, rendant envisageable un tour du monde ouest-est en multicoque géant. «J’ai décidé de passer à la taille supérieure avec un défi toujours aussi spectaculaire, s’enthousiasme Yvan Bourgnon. L’idée est d’être dans un défi sportif hors normes. Il s’agit peut-être du dernier grand record à battre et à inaugurer sur cette planète», s’emporte même le Chaux-de-Fonnier. (nxp)