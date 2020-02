La dernière étape du circuit de la Ligue d’Europe de l’Ouest s’est déroulée ce week-end à Göteborg en Suède. Dans le Grand-prix de dimanche, Bryan Balsiger (22 ans) était sous pression puisqu’une grosse performance lui permettait encore de se qualifier pour la finale de la Coupe du monde qui se disputera à Las Vegas.

Et le Neuchâtelois n’a pas tremblé. Montant «Twentytwo des Biches», il a terminé au deuxième rang derrière Geir Gulliksen. La décision s’est faite au barrage. Le Norvégien a été plus rapide que le Suisse de sept dixièmes de seconde. Le Français Kevin Staut sur «For Joy van't Zorgvliet HDC» a complété le podium. La Suissesse Janika Sprunger et «King Edward» terminent au 12e rang.

La deuxième place de Bryan Balsiger à la Scandinavium Arena lui permet donc de rejoindre Pius Schwizer et Martin Fuchs à Las Vegas. Steve Guerdat, qui a terminé en tête du circuit européen 2020, sera bien évidemment de la partie lors de la finale de la Coupe du monde. Il en est d’ailleurs le tenant du titre.

Claude-Alain Zufferey