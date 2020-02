Sébastien Buemi (31 ans) a accédé au podium du Grand Prix du Mexique de Formule E, quatrième course de la saison. Samedi, le Vaudois a décroché la 3e place sur l’Autodromo Hermanos Rodriguez de Mexico City, derrière le Néo-Zélandais Mitch Evans (Panasonic Jaguar Racing), qui a mené la course de bout en bout, et le Portugais Antonio Felix da Costa (DS Techeetah).

Longtemps 2e au volant de sa Nissan e.dams, le pilote suisse a coupé la ligne 6 secondes après le vainqueur et a décroché ses premiers points de la saison. «Nous avons finalement réalisé une excellente course et obtenu un bon résultat d’équipe, a expliqué Buemi. J’espère qu’il s’agisse d’un début d’une série de bonnes performances.»

Sur sa Venturi, le Genevois Edoardo Mortara a obtenu la 8e place alors que le Seelandais Neel Jani (Porsche Team) a dû se satisfaire du 16e rang. Le Bernois Nico Müller (Dragon Racing), lui, a été contraint à l’abandon.

Evans a fait coup double puisqu’il s’est emparé de la tête du classement des conducteurs avec 47 points. Il précède l'Américain Alexander Sims (46) et da Costa (39). Mortara pointe au 9e rang (22), Buemi au 13e (15) tandis que Jani et Müller n’ont toujours pas débloqué leur compteur.

Le prochain e-Prix aura lieu le 29 février à Marrakech, au Maroc.