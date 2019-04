Alors que le Conseil d'Etat examine vendredi la demande de Clémence Calvin de faire annuler sa suspension pour le marathon de Paris, qui a lieu dimanche, L'Equipe affirme vendredi que l'athlète de 28 ans est visée par une enquête préliminaire et fait l'objet d'une procédure pour «suspicion de détention de produits dopants».

Le quotidien sportif français raconte que le pôle santé publique (PSP) du tribunal de grande instance de Marseille (Bouches-du-Rhône) a déclenché cette enquête le 22 mars, à la suite des articles parus juste après son record de 16'24 sur 5 km - non homologué - lors du semi-marathon de Paris. A l'arrivée de la course, la jeune femme n'avait pas pu être contrôlée, faute de personnel présent sur place.

INFO L'ÉQUIPE. Une enquête judiciaire ouverte contre Clémence Calvin pour « suspicion de détention de produits dopants »https://t.co/PCNY9y2Tra pic.twitter.com/HRGOhwbDRT — L'ÉQUIPE (@lequipe) 12 avril 2019

La vice-championne d'Europe du marathon de Berlin en 2018 a déjà été suspendue provisoirement mercredi par l'Agence française de lutte contre le dopage pour s'être soustraite à un contrôle inopiné à Marrakech le 27 mars. Elle risque quatre ans de suspension, tout comme son mari, Samir Dahmani, qui se voit reprocher d'avoir fait obstruction aux contrôleurs de l'AFLD.

Murée dans le silence depuis la révélation de l'affaire, vendredi dernier, l'athlète est rentrée du Maroc en France mardi et a livré sa version mercredi. Elle a raconté que les contrôleurs l'avaient agressée et s'étaient présentés comme des policiers, un récit fermement réfuté par l'AFLD. L'athlète dit avoir porté plainte au Maroc pour «violences et menaces» et assure n'avoir jamais pris la fuite.

Un porte-parole de la police marocaine a confirmé qu'elle avait déposé plainte à Marrakech «pour des faits de violence qui remontent au 27 mars». Selon un document, la plainte a été déposée ce lundi 8 avril, ce qu'a confirmé son avocat Me Arnaud Péricard.

