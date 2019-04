Houston s'est qualifié mercredi pour les demi-finales de Conférence Ouest des play-off de NBA, en battant Utah pour la quatrième fois. Les Rockets ont remporté, devant leur public et dans la douleur, le quatrième succès décisif sur le score de 100-93, grâce notamment aux 26 points de James Harden.

«Ils nous ont rendu la tâche difficile, c'était une bonne équipe face à nous, ils jouent bien, ils défendent bien, il a fallu se battre jusqu'au bout», a souligné Chris Paul, auteur de 15 points et huit rebonds. Les Rockets remportent la série 4-1.

Côté suisse, le pivot genevois Clint Capela s'est réveillé au bon moment dans cette série. Il a terminé la rencontre avec un total de 16 points (6 sur 7 au tir) et 10 rebonds (5 offensifs, 5 défensifs). Face à lui, Thabo Sefolosha a été plus discret. Le Vaudois n'a passé que 4'43'' sur le parquet et n'a pas marqué le moindre point (2 rebonds à son actif).

Les Warriors battus à domicile

Lers Rockets ne savent pas encore quel sera leur adversaire en demi-finale de Conférence. Golden State a en effet gaspillé une première balle de match face aux Los Angeles Clippers en s'inclinant 121-129 mercredi à domicile. Les Warriors, doubles champions NBA en titre, mènent toujours dans la série (3-2), mais ils ont perdu leurs deux derniers matches à domicile et ont constaté une nouvelle fois que les Clippers ne faisaient aucun complexe.

Kevin Durant a pourtant marqué 45 points en 41 minutes de jeu, mais ses coéquipiers, à l'image de Stephen Curry (24 pts, 7 sur 15 au tir), ont cruellement manqué de réussite et d'allant. A l'inverse, les Clippers qui n'ont plus le droit à l'erreur, étaient survoltés. Ils ont fait la différence en seconde période dans le sillage de Lou Williams (33 pts) et de Danilo Gallinari (26 pts).

Le prochain match aura lieu vendredi à Los Angeles.

