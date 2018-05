Champion du monde de snooker en 2000 et 2003, Mark Williams songeait plus à la retraite qu'à un nouveau titre quand il s'est lancé un pari un peu fou. «Si je redeviens champion du monde, je me présente nu en conférence de presse», lançait le Gallois de 43 ans.

Seizième joueur mondial, Williams avait a priori peu de risques de devoir honorer son pari. Mais il a retrouvé ses plus belles sensations à Sheffield. Jusqu'à se hisser en finale où il a battu John Higgins sur le score de 18:16 dans la soirée de lundi.

Alors, vêtu d'un simple de linge de bain, dont il s'est débarrassé quelques minutes plus tard, le champion de snooker a déambulé dans la salle de presse à moitié nu. «J'espère qu'il n'y aura pas de sanction», a-t-il plaisanté devant les journalistes.

A man true to his word, @markwil147 strips off for his winning press conference! #ilovesnooker @Betfred pic.twitter.com/4wUZl2m5nA — World Snooker (@WorldSnooker1) 7 mai 2018

(Le Matin)