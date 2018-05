Dans son antre du Toyota Center, Houston n'a pas tremblé pour dominer mardi le Utah Jazz 112 à 102 et se qualifier en finale de la conférence Ouest de NBA.

Avec un immense Chris Paul à 41 points, les Rockets ont pris le dessus sur le Jazz lors de ce match 5, synonyme de qualification dans cette série remportée 4-1. Le meneur américain a notamment mis 20 points dans le dernier quart-temps, de quoi distancer définitivement l'Utah Jazz, qui n'a pourtant jamais démérité.

According to Elias Sports Bureau, @CP3 becomes the first player in a playoff game with:



???? 40+ points

???? 10+ assists

???? 0 turnovers



Highlights