Les dernières nouvelles au sujet de Clint Capela pourraient expliquer cette publication sur son compte twitter le 1er juillet. Le jour de l'ouverture du marché des agents libres en NBA, le Genevois avait posté sur le réseau social un Emoji au visage pensif, laissant sous-entendre aux internautes que l'entrevue entre ses représentants et ceux des Rockets à Los Angeles ne s'était pas bien passée.

???? — Clint Capela (@CapelaClint) 1 juillet 2018

Neuf jours après le début de la «free agency», Cint Capela ne sait toujours pas où il jouera la saison prochaine. Selon «Rockets Wire», le pivot et Houston seraient même assez loin d'un accord. L'un des candidats au titre de meilleure progression de l'année se serait vu proposer un contrat de 53 millions de dollars sur quatre ans alors que lui estime mériter un bail autour des 100 millions sur la même période. Ce qui ferait de lui le troisième joueur le mieux payé de l'équipe.

The Rockets’ @CapelaClint is unhappy about contract negotiations with the Rockets. #TheStarters decide if they are up or down on the standoff. pic.twitter.com/5W6OKjLSLX — The Starters (@TheStarters) 9 juillet 2018

Du côté de Houston, qui peut s'aligner sur une éventuelle offre d'une autre équipe pour son joueur, on attend de voir l'intérêt des autres franchises pour celui qui a été une pièce majeure du bon parcours texan en 2017-2018. Sauf que plusieurs gros poissons du marché ont déjà trouvés preneur, et que conséquence directe, les équipes qui peuvent contenter les espérances financières du Genevois cet été ne se comptent plus que sur les doigts d'une main.

Si personne n'offre le bail espéré à Clint Capela, il pourrait accepter l'offre qualificative des Rockets – c’est à dire un contrat d’un an pour 4,7 millions de dollars avant de pouvoir signer où bon lui semble dans un an. Et ainsi trouver un contrat plus juteux que celui proposé par Houston jusqu'ici. Un pari risqué pour le finaliste de la Conférence Ouest - qui perdrait un jeune élément prometteur sans contrepartie - mais aussi pour le Genevois, pas à l'abri d'une mauvaise blessure qui ferait chuter sa cote.

(nxp)