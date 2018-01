Christian Coleman a battu le record du monde du 60 m. Lors d'un meeting en salle à Clemson en Caroline du Sud, l'Américain a signé un chrono de 6''37. Il efface les 6''39 le vieux record que Maurice Greene avait établi le 3 février 1998 à Madrid. Greene avait réussi le même temps trois ans plus tard à Atlanta.

WORLD RECORD!! 6.37s. Great start to my career. Thank You God???????? pic.twitter.com/fUZQEpuPgw