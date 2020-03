Mardi, à 13h38, lorsque l’AFP a annoncé que les Jeux olympiques de Tokyo étaient reportés d’un an, j’ai murmuré un «enfin». Puis, seul face à l’écran du portable en cette période de télétravail, je me suis dit que cette inéluctable issue ressemblait à une cacophonie de Bach. Pourquoi le président du CIO, si habile communicateur, avait attendu d’être sous la pression de Fédérations sportives, de Comités olympiques nationaux dont celui du Canada qui avait allumé la flamme de la contestation, d’athlètes, d’entraîneurs, de fonctionnaires et du public avant de réaliser que un et un faisaient deux?

Mais, dans cette réflexion davantage guidée par l’émotion que par la raison, il y a un élément qui ne cadrait pas avec la réalité. Elle partait du postulat que le plus haut dirigeant du sport mondial n’était pas un visionnaire. Et de nombreux exemples de sa mandature, dont l’intégration de nouvelles disciplines au programme olympique, prouvent le contraire.

Il nous y avait préparé

S’il semble incontestable que les prises de position de fédérations aussi importantes que celle d’athlétisme ont accéléré le processus qui a conduit au report des Jeux 2020, il est évident aussi que Thomas Bach savait depuis au moins deux semaines que les stades tokyoïtes n’accueilleraient pas les étoiles du sport le 24 juillet. D’ailleurs, à travers des interviews accordées en Amérique du Nord et en Europe, il nous y avait préparé. En quelques jours, il est passé du «les Jeux auront lieu comme prévu» à «on étudie plusieurs scénarios» à «on se donne quatre semaines pour décider».

Mais pourquoi ne pas l’avoir dit tout de suite?

Parce que, contrairement à nous, qui n’avions qu’un ordi à transporter du bureau à la maison pour régler notre problème, Bach avait des milliers de points à résoudre afin de préserver une planète sportive dont la survie dépend des revenus olympiques. Il a notamment fallu obtenir l’adhésion du gouvernement japonais, des diffuseurs et des sponsors pour qu’un système huilé n’implose pas. L’existence de 150 des 207 fédérations sportives internationales dépend aujourd’hui des revenus olympiques.

Une adhésion des partenaires à trouver

Il aurait été sot de ne pas prendre le temps nécessaire à la mise en place d’un plan B qui recueille l’adhésion de tous les partenaires avant d’annoncer le report de plus grand rassemblement sportif.

Dans 16 mois, dans un stade garni et coloré, quand le dernier relayeur allumera la vasque, quand le premier ministre japonais déclarera les Jeux ouverts face à 11’000 sportifs et sportives et plus d’un milliard de téléspectateurs, on se dira probablement «tant mieux, finalement, Bach a réussi une belle symphonie».

Emmanuel Favre