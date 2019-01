Elle est passée à un rien d’un exploit, de son premier podium en Coupe du monde. Mais à Cortina d’Ampezzo, il a finalement manqué un tout petit centième à Corinne Suter pour se retrouver enfin sur la «boîte», à côté des Autrichiennes Stephanie Venier (3e) et Ramona Siebenhofer (1ère) ainsi que la Slovène Ilka Stuhec (2e). C'eût été une première pour elle qui avait déjà connu ce même sentiment en 2016 à Lake Louise.

Victorieuse du dernier test chronométrique, jeudi sur cette Tofana, la Schwytzoise de 24 ans n’était toutefois pas mécontente de ce résultat, même si elle a dû se satisfaire de la plus mauvaise place. «Je n’ai pas perdu le podium, j’ai gagné un beau 4e rang, s’est exclamé la blonde. Sur la piste, j’ai senti que j’allais vite mais j’ai malheureusement commis une erreur peu avant l’arrivée qui m’a coûté ce podium.» Ou même plus!

Elle prie avant de se coucher

La petite Suissesse, qui a d'ores et déjà rempli les critères pour les Mondiaux de Are, a l’occasion de prendre sa revanche ce samedi matin, à nouveau en descente. «Je sais que je ne suis plus très loin, à moi de faire le maximum.» La pression? La fille sourit, cette année elle l'a adoptée.

Très croyante, Corinne Suter va, comme tous les soirs, prier avant d’aller se coucher. Or avant une bonne nuit de sommeil où elle va encore rêver de Nikito, son cheval qu’elle monte régulièrement, elle compte bien manger des lasagnes, c’est son plat préféré. (nxp)