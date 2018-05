- Nicolas Féraud, quel rôle joue aujourd’hui le golf pour la commune de Crans-Montana? C’est notre première carte de visite. Le site est incroyable, avec des points de vue magiques sur les montagnes et la vallée du Rhône. Il est ancré au milieu de la station. C’est un bonheur pour les touristes. - Mais encore... Le golf joue aussi sans conteste un rôle social. C’est quelque chose qui nous lie. Tous nos gamins vont à l’école de golf. Personnellement, je suis né là et je fais du golf, comme tout le monde. C’est dans nos gènes. Et puis, chaque hôtelier, restaurateur ou propriétaire joue avec ses clients. C’est un moyen de les accueillir, d’en prendre soin. Ils adorent ça. - Quel est son impact par rapport au ski? Les deux sont complémentaires. Le ski est certainement plus populaire, mais le golf nous amène de la notoriété et un côté glamour. Il a développé notre parc immobilier et maintient aujourd’hui sa valeur moyenne. Si ce standing a moins baissé que prévu, c’est grâce au golf. L’impact est journalier, que ce soit pour les hôteliers, les restaurateurs ou les autres. Il va également sans dire que passablement de forfaits fiscaux se sont installés chez nous parce que nous avons à la fois un domaine skiable pour l’hiver et un golf pour l’été.

Si le golf est un moteur de l’économie, à Crans-Montana, c’est également parce qu’il fonctionne selon une structure qui garantit un équilibre. Car les 640'000 mètres carrés de la zone appartiennent à 395 privés, qui louent leurs parcelles (plus de 1000) au golf depuis la constitution de l’association des propriétaires de terrain en 1911 (le prix de location est aujourd’hui de 85 cts le mètre carré par an). «Sans elle, il n’y aurait plus de golf, avance Gaston Barras. Tout serait vendu et construit.» Le système a vacillé, mais il a tenu bon, grâce à la détermination du syndicat des propriétaires, présidé par Amédée Duc. «Ce poumon de verdure au cœur de la station a valorisé tous les autres terrains. Pour notre patrimoine, nous avions tout intérêt à ce que le golf et donc le système de location demeurent.» Ce dernier a aussi joué un rôle dans la popularisation de ce sport. «Disons que c’est difficile d’interdire l’accès aux paysans quand 395 d’entre eux possèdent la zone et souhaitent jouer.»

Dans le pré situé en contrebas de son écurie, Stéphane Robyr est en plein mélange de vaches. Le but? Établir une hiérarchie au sein de son troupeau avant de l’emmener à l’alpage pour l’été, une reine à sa tête. Les cornes s’entrechoquent, les cloches retentissent, sous le regard d’une quarantaine de proches conviés pour l’occasion. Et la raclette qui suivra, bien sûr.

En ce lundi midi, aux Briesses, sur la commune de Crans-Montana, on n’a toutefois pas fait le déplacement pour parler vache. Tablier sur les épaules, bâton en main, Stéphane Robyr nous attend pour évoquer sa passion pour le golf. L’homme est agriculteur mais, à ses heures perdues, il tape la balle, comme on dit. Paysan et golfeur, ça sonne juste? «Affirmatif! L’image selon laquelle ce sport est réservé à l’élite appartient au passé, tout particulièrement à Crans-Montana. Comme la race d’Hérens et le ski, le golf est ancré dans notre vie. Ici, c’est simple: tout le monde joue au golf.»

Le phénomène est «unique en Suisse», d’après Pierre Ducrey, professeur honoraire de l’Université de Lausanne et auteur du livre «Histoire du golf de Crans 1906-2006». Pour en saisir les raisons, il faut remonter à son origine, en 1906 et la création du parcours par la compagnie anglaise Lunn, habituée des lieux l’hiver. Après avoir racheté le sanatorium Beau-Regard du village de Montana, tombé en faillite, pour le transformer en Palace, la société juge la zone favorable à la construction d’un golf. «Au départ, seuls les touristes anglais, clients de l’hôtel, étaient autorisés à jouer, insiste Pierre Ducrey. En revanche, l’arrivée du golf a fourni du travail aux indigènes. Aux ouvriers chargés de l’entretien du terrain, mais surtout aux jeunes garçons qui officiaient comme caddies.» Le début de l’histoire.

De caddies à joueurs

L’activité hôtelière démarre après la Première Guerre mondiale et les propriétaires font leur apparition sur le parcours, où ils accompagnent leurs clients. «Le golf restait l’apanage d’une classe huppée et ce n’est qu’après la Deuxième Guerre mondiale que ce sport s’est popularisé, précise l’historien. Jusqu’à ce que tout le monde joue: le touriste anglais, l’hôtelier, le médecin, mais aussi l’ouvrier et le maçon.»

Les facteurs de cette démocratisation sont multiples. Il y a le goût de faire comme les autres, d’abord. «On a presque tous été caddies, raconte Maurice Bagnoud, ancien habitué de la tâche. Et on était intrigués par ces Anglais qui venaient chez nous jouer au golf. Alors on se fabriquait des clubs avec des planches, on faisait des petits concours entre nous, en cachette, pour essayer d’imiter les personnes que l’on servait. Et puis c’est gentiment entré dans les mœurs.»

L’appropriation est favorisée par l’évolution économique que subit la région. «Le golf a attiré le public, principalement élitiste. La station s’est développée et les locaux, en majorité des paysans, ont connu une ascension sociale fulgurante en vendant leurs terrains ou en participant d’une manière ou d’une autre à cet essor, explique Pierre Ducrey. C’est la baguette magique du tourisme. Et ça a donné aux indigènes les moyens ou des raisons de se mettre au golf.»

On tombe indirectement dans le mille avec notre agriculteur, Stéphane Robyr. «Comment je suis venu au golf? Un peu par obligation. Pour garder le contact avec la clientèle lorsque j’étais directeur de l’école de ski.» Tout est lié.

Fer de lance de la progression économique du Haut-Plateau par le golf: l’Open de Suisse (désormais Omega European Masters, deuxième plus grand événement sportif du pays), organisé pour la première fois en Valais en 1939. «Si la localité de Crans, où a été aménagé le parcours, est le phénomène architectural qu’il est aujourd’hui, avec ses boutiques de luxe et son étiquette chic et chère, c’est en raison du golf et de l’Open, avance Pierre Ducrey. Je crois qu’on peut dire que Crans est un don du golf, qu’il est devenu ce qu’il est grâce au golf. Et à un homme en particulier: Gaston Barras, premier grand promoteur immobilier et de sport.»

Le principal intéressé a su surfer sur la vague. Des deux côtés. Et il ne s’en cache pas. «Il ne fait aucun doute pour moi que le golf est à l’origine de tout, ici. Bien plus que le ski. Mais qui a permis à l’Open d’intégrer le circuit continental? Qui a construit le premier immeuble avec vente d’appartements? Qui a ouvert le golf aux villageois? Je vous laisse deviner la réponse.»

Faveurs et culture

Maurice Bagnoud ne peut qu’acquiescer. «Chacun a gagné quelque chose avec l’implantation du golf et l’impact qu’il a eu sur la région, grâce à la clientèle fortunée qu’il a amenée. Mais toutes les personnes qui jouent aujourd’hui ne sont pas riches. Les membres du club proviennent de tous les milieux. La popularisation du golf est aussi une question d’accessibilité facilitée aux locaux sur le plan financier. De situation du parcours, au cœur des villages. Et de culture, transmise de génération en génération. Le golf fait partie de nous.»

Jusqu’à l’alpage de Corbyre, où Stéphane Roby organisera pour la deuxième fois cet été son Open à lui. Avec des bassins en guise de trous. Du golf au milieu des vaches. «Qu’est-ce que tu veux de mieux?» (Le Matin)