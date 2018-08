La rumeur enfle, sur le Haut-Plateau valaisan. Et si Rory McIlroy faisait son retour à l’Omega European Masters de Crans-Montana en 2019? Alors que les organisateurs du tournoi ont présenté les contours de l’édition 2018 (6 au 9 septembre) mardi, ils n’ont pas échappé aux questions traitant de l’impact de la refonte du calendrier du circuit américain (PGA Tour) sur le tour européen la saison prochaine.

Il y aura sans conteste du beau monde au départ du parcours Severiano Ballesteros dans une semaine (Kaymer, Willett, Pieters, Fitzpatrick, Hatton, Schwartzel, Jiménez, Westwood, Daly). Mais les têtes d’affiche pourraient bien être d’un calibre plus prestigieux encore à l’occasion de la cuvée 2019. C’est là la principale conséquence de la modification à venir de l’agenda du PGA Tour: l’European Masters n’entrera plus en collision avec les millions de dollars de dotation de la FedExCup, avancée à fin août aux Etats-Unis.

«La FedExCup nous prive aujourd’hui d’office des meilleurs joueurs européens, explique Yves Mittaz, directeur du tournoi valaisan. Mais, l’an prochain, on sera programmé la semaine suivante et certains cadors du Vieux-Continent, séduits ou intéressés par notre événement, seront libres. Peut-être fatigués, mais libres. On travaille d’ailleurs pour en attirer quelques-uns.»

Un accord oral?

Confirmation de Jean-Pascal Perret, vice-président de la communication chez Omega: «On a un plan.» Celui-ci concerne notamment Rory McIlroy et Sergio Garcia, ambassadeurs de la marque horlogère et plutôt sensibles aux charmes de Crans-Montana. Selon plusieurs sources, les deux stars de la planète golf auraient du reste déjà donné leur accord oral quant à une participation à l’European Masters 2019. L’information n’a pas été confirmée par les organisateurs. Il n’empêche qu’elle résonnerait comme un sacré coup.

Vainqueur en 2005 sur le Haut-Plateau, Sergio Garcia n’est plus revenu depuis l’édition 2015 (6e). Quant à Rory McIlroy, il a disputé le tournoi valaisan à trois reprises, en 2008 (2e), 2009 (7e) et 2011 (3e). C’était avant que le Nord-Irlandais (29 ans) ne devienne la référence aux quatre titres du Grand Chelem qu’il est aujourd’hui. (nxp)