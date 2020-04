Seule avec sa raquette, la joueuse de tennis russe Daria Kasatkina semble se morfondre en ces temps de confinement. La joueuse de 22 ans le dit: «C'est la seule façon de passer du temps ensemble maintenant». Mais sa raquette n'a pas l'air de s'en plaindre...

On connaissait les qualités athlétiques extraordinaires de la gymnaste américaine Simone Biles, 19 titres mondiaux et 4 médailles d'or aux JO quand même. Mais pour son challenge en pièce droite (Handstand challenge), la jeune femme de 23 ans nous a épaté. Le défi, visiblement lancé par une certaine Lilo, ne semble pas pratique, mais c'est très impressionnant. N'essayez pas cela chez vous, cette vidéo a été réalisée par une professionnelle.

Le jeune espoir suisse Leandro Riedi, tout juste 18 ans, ne perd pas son temps sur la Playstation en confinement. Le tennisman zurichois s'entraîne tous les jours pour garder la forme. Et il n'a pas besoin d'un stade.

Keep active and keep your balance ???? Impressive skills set from junior prodigy Leandro Riedi #MyCourt | #StayAtHomeSaveLives pic.twitter.com/IudkQuNtTH

Encore un tennisman qui se montre sur les réseaux sociaux. Cette fois, c'est l'espoir suisse Jérôme Kym qui fait une démonstration. Le géant argovien de 17 ans - il mesure 1,95m. - a inventé un parcours d'entraînement très original où, aidé par sa sœur, il s'assure un gainage au top.

La FIFA a lancé une campagne intitulée «Be active» (soyez actif) destinée à vous garder en forme à la maison. Et le conseil physique du jour vient de l'ancien joueur de Manchester United et de l'équipe d'Angleterre, Rio Ferdinand. En quelques secondes, le défenseur de 41 ans a le don de nous rassurer sur nos capacités physiques. Parce que cet exercice, avec le portable dans la main, tout le monde peut le faire, c'est sûr!

???? #BeActive and remain #HealthyAtHome and at all times ????



If you need exercises and inspiration, ???????????????????????????? @rioferdy5 has got you covered#FIFA #UN #WHO



?????? https://t.co/v4aycRiJ9a pic.twitter.com/70NBQzzEzj